Vídeo mostra mãe embriagada horas antes de matar a própria filha de dois meses em Boa Vista (RR)

Foto: Reprodução | Suspeita foi presa em flagrante após o corpo da bebê ser encontrado na casa da família.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mulher, suspeita de matar a própria filha de apenas dois meses, completamente embriagada e descontrolada em um bar no bairro São Bento, na noite do último sábado (11), por volta das 22h55. Segundo informações, o vídeo foi gravado pouco antes dela cometer o crime contra a criança.

De acordo com testemunhas, uma pessoa que estava no bar percebeu que a mulher, visivelmente embriagada, segurava a bebê no colo e resolveu gravar a situação. Nas imagens, é possível ver o estado alterado da mãe e a forma descontrolada como ela se comportava enquanto ainda estava com a criança nos braços.

Segundo familiares, no sábado, a mulher teria discutido com o marido, que saiu de casa após a briga. Durante a madrugada, ela enviou várias mensagens para o companheiro, que não respondeu. Tomada pela raiva, a mulher teria espancado e estrangulado o bebê, em um ato de crueldade que chocou moradores do bairro Jardim Equatorial, em Boa Vista (RR)

O corpo da criança foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13), dentro da residência da família. A suspeita foi presa em flagrante e permanece sob custódia.

Vídeo:

