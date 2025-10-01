Vídeo mostra membros de facção cortando cabeça de homem em via pública.

Foto: Reprodução | Conforme a sinformações preliminares, o homem foi capturado, morto a tiros e, em seguida, decapitado. O corpo foi deixado no meio da rua.

O caso aconteceu no bairro Minas Gerais, em Eunápolis, no interior da Bahia. O vídeo gerou medo entre os moradores da região por causa da extrema violência.

As imagens mostram a cabeça da vitima sendo cortada e depois chutada pelos suspeitos.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

As buscas continuam para localizar os envolvidos no crime, mas até o momento ninguém foi preso.

Segundo registros policiais, a vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo qualificado.

