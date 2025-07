Vídeo mostra momento em que carro é partido ao meio após batida em racha com 3 veículos em Cuiabá (MT)

Motorista detido já havia sido preso anteriormente por dirigir de forma perigosa — Foto: Serginho Lapada

O motorista, de 20 anos, recebeu atendimento médico, foi preso e os demais envolvidos foram encaminhados ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania para registro da ocorrência. Todos foram liberados após pagamento de fiança.

Câmeras do circuito de segurança registrarm o momento em que um carro se partiu ao meio após se envolver em um acidente enquanto participava de um racha, em Cuiabá, nessa quinta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, três veículos estariam envolvidos na disputa (assista abaixo).

Nas imagens, é possível ver o carro em alta velocidade batendo contra um poste no canteiro central da Avenida Miguel Sutil. Populares que estavam no local se assustaram com o acidente.

O motorista, de 20 anos, recebeu atendimento médico, foi preso e os demais envolvidos foram encaminhados ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC) para registro da ocorrência. Todos foram liberados após pagamento de fiança.

Segundo o delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), Claudinei Lopes, um dos motoristas dos outros carros estava com a carteira de habilitação provisória vencida há mais de um ano.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção durante uma manobra e bateu o carro, que ficou destruído. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou atendimento a ele e à mulher, de 21 anos, que estava no mesmo veículo. O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Central de Flagrantes, enquanto a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), com várias lesões e hematomas.

A polícia informou ainda que o condutor do carro que ficou destruído já havia sido preso anteriormente por dirigir de forma perigosa, além de ter um boletim de ocorrência por estelionato registrado em 2018.

Veja vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2025/08:08:17

