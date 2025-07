Vídeo mostra momento em que homem cruza trilhos do metrô antes de ser prensado

(Foto: Reprodução) – Funcionário da Limpurb está em estado grave Crédito.

Homem está internado em estado grave

Câmeras de segurança do metrô de Salvador registraram o momento em que um homem cruzou os trilhos, antes de ser prensado entre o trem e a plataforma. O episódio aconteceu por volta das 9 horas de domingo (29), na estação Campinas de Pirajá, e mobilizou agentes do Corpo de Bombeiros, que conseguiram resgatar o homem.

O flagrante mostra que José Cosme de Jesus Gonçalves, de 34 anos, desceu até os trilhos do metrô deliberadamente, enquanto um trem estava parado do outro lado da plataforma. Depois de atravessar os trilhos, o homem não aparece mais no vídeo, que foi divulgado pela CCR Metrô Bahia.

Outros registros compartilhados nas redes sociais mostram o homem preso entre o vagão e a plataforma. Outros passageiros tentaram socorrê-lo e puxar seus braços, mas as pernas estavam presas.

José Cosme é funcionário da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e estava a caminho do trabalho. Ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Subúrbio, para onde foi levado após o resgate.

Ele sofreu uma perfuração retal – ocorrência de um rasgo ou buraco na parede do reto -, outra na bexiga e fraturou o fêmur, segundo familiares. Em nota, a Limpurb lamentou o ocorrido e disse que “acompanha, junto à prestadora de serviço, o suporte oferecido ao funcionário e familiares”.

A CCR realiza ações de conscientização para o bom uso do transporte e evitar acidentes. “Para promover atitudes responsáveis e cidadãs no metrô, a concessionária tem realizado campanhas de conscientização que incentivam o bom uso do modal. As peças buscam sensibilizar os passageiros sobre a importância de adotar boas práticas para viagens mais seguras para todos”, diz a empresa.

VEJA VÍDEO:

Fonte: Correio 24 hoas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/14:19:30

