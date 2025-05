VÍDEO mostra momento em que mãos de primeira-dama da França atingem rosto de Macron em desembarque

Momento em que presidente da França, Emmanuel Macron, desembarca em Hanoi, no Vietnã, e uma mão aparenta atingir seu rosto, em 25 de maio de 2025. — Foto: Reuters TV via Reuters

Imagens do momento em que portas de avião presidencial se abriram após chegada de Macron em Hanói, no Vietnã, mostraram que a primeira-dama Brigitte atinge rosto do presidente. Macron negou briga e disse que era uma brincadeira.

O gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, minimizou as imagens que viralizaram ao mostrar o momento em que a primeira-dama, Brigitte Macron, empurra o rosto de seu marido durante o desembarque do casal em Hanói, no Vietnã, nesta segunda-feira (26).

As imagens mostram que, no momento em que a porta do avião presidencial se abre, o presidente trava uma discussão com alguém, sem aparentemente perceber que a porta foi aberta. Os braços de sua esposa, Brigitte, emergem do lado esquerdo da porta. Ela coloca as duas mãos no rosto do marido e o empurra. (veja o vídeo abaixo)

Macron parece surpreso, vira rapidamente e acena para a imprensa. O casal desce as escadas do avião e o presidente estende o braço para a esposa, como é seu costume, mas ela não aceita.

O vídeo, que viralizou rapidamente, provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais.

Após a forte repercussão do caso, o presidente francês se pronunciou e disse tratar-se apenas de uma “brincadeira”. “Eu estava discutindo, ou melhor, brincando, com minha esposa”, disse Macron a repórteres em Hanói. “Não é nada”.

Um assessor do presidente descreveu o incidente como uma inofensiva “briga” de casal.

Já outro membro do círculo de Macron minimizou o incidente à agência de notícias AFP: “Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando antes do início da viagem, estavam brincando”, disse a fonte, que pediu anonimato. “É um momento de cumplicidade”, acrescentou.

Brigitte é 24 anos mais velha que Macron e ex-professora de teatro do presidente francês. Eles são casados desde 2007.

O líder francês já admitiu que eles não formam “um casal muito comum”, e o início de sua relação é cercado de polêmicas. Macron era estudante de uma escola privada em Amiens quando se conheceram, e seus pais suspeitaram de possível envolvimento enquanto ele ainda era menor de idade, segundo sua biógrafa.

O Vietnã é a primeira escala de uma viagem de quase uma semana de Macron pelo sudeste asiático, durante a qual também visitará Indonésia e Singapura.

Fonte: g1/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/07:21:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...