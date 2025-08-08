Vídeo mostra momento em que PM é baleado no pescoço em Paraisópolis; veja

Foto: Reprodução | Caso foi registrado no 89º Distrito Policial; informações preliminares apontam que os criminosos participaram de um arrastão

Um vídeo mostra o momento em que um policial militar foi baleado no pescoço durante uma ação na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, nesta quinta-feira (7).

Segundo a corporação, o disparo ocorreu durante um acompanhamento na região. Um suspeito atirou contra o agente durante a abordagem. Veja vídeo abaixo:

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) disse que o caso está sendo registrado no 89º Distrito Policial, e as informações preliminares apontam que os criminosos participaram de um arrastão.

Ainda de acordo com a corporação, tudo começou na região da Chácara Santo Antônio, onde a PM foi acionada após denúncias de roubos cometidos por criminosos em três motocicletas.

Policiais do Rádio Patrulhamento com Motos localizaram um dos suspeitos na Rua África do Sul. Na tentativa de abordagem, o motociclista fugiu em direção a Paraisópolis. Durante a perseguição, já dentro da comunidade, ele efetuou um disparo que atingiu o pescoço de um dos policiais.

Estado de saúde do policial

O agente foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas. Ele passa por exames para verificar a gravidade e se houve outras lesões. O policiamento segue reforçado na região e a ocorrência está em andamento.

Segundo apuração da CNN, ele está consciente e não corre risco de morte. Além do disparo, o agente teve uma vértebra da coluna quebrada. A equipe médica vai avaliar a gravidade dos ferimentos.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/13:38:14

