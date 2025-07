Vídeo mostra motociclista atravessando rio sobre as águas, no Pará e viraliza nas redes

Foto: Reprodução | Um vídeo impressionante tem chamado atenção nas redes sociais desde o último fim de semana. A gravação, feita por um banhista em uma praia de São Félix do Xingu (PA), mostra um motociclista atravessando um rio com sua moto aparentemente deslizando sobre a superfície da água.

A travessia, que parece desafiar as leis da física, foi registrada por populares que estavam no local e viralizou nas plataformas digitais, especialmente no Instagram e no TikTok. O piloto acelera em alta velocidade e percorre o trecho do rio mantendo a estabilidade da moto sem afundar.

“Eu achei que ele ia afundar logo no começo, mas ele atravessou como se tivesse andando sobre uma ponte invisível”, relatou uma das testemunhas.

O vídeo já ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Internautas comentam o feito com espanto e admiração, levantando hipóteses sobre como a manobra foi possível, com teorias sobre adaptação da moto ou técnicas de pilotagem avançada.

Até o momento, o motociclista não foi identificado, mas seu feito já é um dos assuntos mais comentados do verão.

