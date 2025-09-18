Vídeo; mostra onça-pintada nadando nas Cataratas do Iguaçu

(Foto: Cristina Sartori (trecho em destaque), sobre foto de Guilherme Wojciechowski/H2FOZ) – Turistas que estavam do lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu puderam ver a onça nadando no lado argentino.

Guia de turismo Cristina Sartori fez o flagrante do momento; onça estava em uma área do lado argentino das Cataratas do Iguaçu.

Guia de turismo na região de fronteira, a argentina Cristina Sartori compartilhou, nas redes sociais, um incrível registro da vida selvagem nas Cataratas do Iguaçu.

No Facebook, Sartori publicou vídeo mostrando uma onça-pintada nadando no lado argentino das Cataratas, nas imediações do Salto Rivadavia.

Conforme a autora, ela estava no lado brasileiro quando fez as imagens, posicionada em um dos mirantes da trilha do Parque Nacional do Iguaçu.

“Hoje [13] tive a grande sorte de ver e filmar um belo exemplar de onça-pintada passando em frente ao Salto Rivadavia das nossas maravilhosas Cataratas. Emoção total. Obrigado, Deus, por me permitir ver as suas obras”, escreveu.

No áudio do vídeo, é possível ouvir turistas comentando, em português, sobre o avistamento do animal na porção argentina das Cataratas do Iguaçu.

O registro tem cerca de 30 segundos e mostra o exato momento em que a onça pula no Rio Iguaçu para nadar entre uma pedra e outra. Pássaros sobrevoam o rio enquanto o felino, que ocupa o topo da cadeia alimentar no ecossistema local, nada sem dificuldades.

A área do avistamento fica em um dos degraus das Cataratas do Iguaçu, na margem argentina do rio. Turistas não têm acesso ao local, que é mais bem observado por quem está do lado brasileiro da paisagem fronteiriça.

De acordo com os pesquisadores, onças-pintadas e outros grandes felinos têm por hábito evitar circular pelas áreas com turistas nos horários de funcionamento dos parques nacionais do Iguaçu (Brasil) e Iguazú (Argentina).

Assim, a maior parte dos avistamentos costuma ocorrer no período da noite, com pouca movimentação de pessoas e veículos. Tal circunstância confere, portanto, valor ainda maior ao registro feito por Sartori, que trabalha com turistas nos dois parques da fronteira.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: H2foz e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/16:02:41

