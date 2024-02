Vídeo mostra padrasto quebrando cabo de vassoura nas costas de menino

(Foto: Reprodução)- Imagens foram registradas por câmera de segurança e mostram outras situações envolvendo a criança.

Vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que um menino de aproximadamente 9 anos é agredido com cabo de vassoura. O caso aconteceu em uma vila de casas no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, no dia 27 de janeiro, mas só foi divulgado nesta segunda-feira (26), quase um mês depois. Além disso, há outras gravações que mostram situações envolvendo a criança.

Na primeira gravação, é possível ver o menino, com a mãe e o padrasto, no pátio do local. A criança está segurando um cabo de vassoura. O homem então o puxa pelo braço e toma o pedaço de madeira. Em seguida, atinge a cabeça da vítima a ponto do instrumento quebrar. Segundo testemunha, a criança seria pessoa com deficiência.

A mulher entra no meio, o menino que estava no chão se levanta chorando e corre para um local perto do portão da vila. Em seguida, o homem e a mulher vão par ao mesmo lugar e a gravação termina.

Em outro vídeo, o menino está na chuva e a mulher na janela da casa. Ele fica encarando enquanto ela está com a mão na cabeça. Em seguida, ela entra para a residência e ele sai correndo. A imagem dura 23 segundos.

Por fim, a última gravação de quase 2 minutos, começa com o menino em uma área perto do portão do local sozinho. A mulher então aparece na janela com um celular na mão e chama a criança. É possível ouvir um homem mandando que ele se aproxime do telefone e em seguida passa a ameaçar a criança.

“O que eu falei para você se eu pegasse você ai fora? Então você entra para dentro que eu vou ai (…) se você não estiver dentro de casa eu vou arrebentar [inaudível]”, diz o homem no telefone.

A mulher chega a dizer que não adianta e que o portão está trancado, mas não é possível entender o resto da conversa. O menino então pula a janela e entra na casa. A gravação dura 1 minuto e 59 segundos.

Questionada a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). Os envolvidos estão sendo ouvidos e a criança foi levada para abrigo. Mas não há mais detalhes da situação.

Ao Campo Grande News, vizinhos relataram que equipes da PM (Polícia Militar), OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul) e Conselho Tutelar estiveram no local ontem a noite e voltaram nesta manhã para buscar a criança. Eles também relataram que o menino e a mãe foram morar com o homem no local há aproximadamente um ano.

“Tem uma outra criança menor que é filha dele. Antes do menino e a mãe vir morar aqui, ele não parecia ser agressivo. OS problemas começaram depois que eles vieram para cá. Ele chegou a pedir para que nós não nos metêssemos no caso”, afirmou um dos vizinhos que prefere não se identificar.

Vídeo mostra padrasto quebrando cabo de vassoura nas costas de menino.

Fonte: Campo Grande News (SECOM)

