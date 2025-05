Vídeo mostra pessoa pendurada em balão em chamas antes de cair no México

Foto: Reprodução | Neste domingo (11), um vídeo viralizou nas redes socias ao mostrar um trágico acidente envolvendo um balão em chamas no México, no qual uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. A vítima fatal era condutor do balão, e foi identificado como Lucio Bañuelos Dorado, de 40 anos.

As autoridades de Zacatecas iniciaram uma investigação criminal após o balão de ar quente pegar fogo e cair durante um evento público no município de Enrique Estrada. O incidente ocorreu durante o Primeiro Festival de Balões, realizado como parte da Feira Enrique Estrada de 2025.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Dorado pendurado no balão em chamas, antes de cair de uma altura de cerca de 100 metros. As duas pessoas que ficaram feridas sofreram queimaduras de primeiro grau. Segundo as autoridades mexicanas, ferimentos não são considerados graves.

O secretário-geral de Zacatecas, Rodrigo Reyes, disse em publicação no Facebook que pediu que sejam realizadas investigações e que a fiscalização seja reforçada. “Solicitamos ao Ministério Público Estadual que realize as investigações correspondentes para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades. Instamos todas as autoridades municipais a fortalecerem seus mecanismos de verificação para evitar esses tipos de riscos durante suas atividades e festividades”, disse.

O caso está sendo investigado como homicídio culposo, lesões e abandono de pessoas. De acordo com a Promotoria do Estado de Zacatecas, dois organizadores do evento estão foragidos.

