Vídeo mostra único sobrevivente de queda de avião na Índia andando após acidente; veja

Foto: Reprodução | Ele é encaminhado para uma ambulância mancando. Até agora, foram confirmadas 290 mortes no acidente.

Um vídeo publicado por veículos de imprensa indianos mostra Vishwash Kumar Ramesh, o único sobrevivente da queda do avião na Índia – que deixou 290 mortos – andando após o acidente. Ele é encaminhado para uma ambulância mancando.

VEJA VÍDEO:

A Polícia da Índia afirmou que há apenas um sobrevivente da queda de avião em uma região residencial no Oeste do país nesta quinta-feira. O voo tinha como destino o Aeroporto de Gatwick, no Reino Unido. A queda ocorreu na cidade de Ahmadabad.

Segundo a agência de notícias Reuters, 290 pessoas morreram. A reportagem cita informações da polícia local. Entre as vítimas estão passageiros, tripulantes, alunos de universidade e pessoas no chão. No total, eram 242 no avião.

De acordo com a agência de notícias local ANI, uma vítima foi encontrada com vida na aeronave e outra já havia sido resgatada e estava no hospital.

Essa pessoa teria sido resgatada no próprio assento. Segundo o Hindustan Times, um sobrevivente é Vishwash Kumar Ramesh. Ele contou ao veículo que os problemas começaram com 30 segundos de voo.

‘Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido’, contou.

O avião estava indo para Londres, no Aeroporto de Gatwick. Todas as operações de voo no local chegaram a ficar suspensas.

Mais cedo, um comissário de polícia disse que parecia ‘não haver sobreviventes’ no avião, segundo a Associated Press.

A aeronave caiu fora do perímetro do aeroporto. O avião era do modelo Boeing 787 Dreamliner. Ele chegou a dar sinal de ‘mayday’, ou seja, socorro, após a decolagem.

A polícia confirmou que o prédio em que o avião caiu servia como alojamento para médicos estudantes da BJ Medical College. Havia entre 50 e 60 médicos internos neste alojamento e estudantes morreram.

O diretor-geral da Aviação Civil, Faiz Ahmed Kidwai, disse que o voo decolou às 13h39 e caiu cinco minutos depois.

Entre os tripulantes, eram 169 eram indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense.

O site de rastreamento de voos Flightradar24 divulgou que os dados iniciais de ADS-B (transmissão automática de vigilância dependente) do voo AI171 da Air India mostram que a aeronave atingiu uma altitude barométrica máxima de 190 metros (a altitude do aeroporto é de cerca de 61 metros). Em seguida, ele começou a descer 145 metros por minuto até a queda.

