Vídeo: Motociclista atropela pedestre e se evade do local sem prestar socorro em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Câmeras de segurança registraram um atropelamento ocorrido na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 9h56, na rotatória da Avenida Brasil, no bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso (PA).

Nas imagens é possível ver o momento em que um motociclista atinge um pedestre de 58 anos, ele chegou a levantar a vítima do chão, mais logo em seguida se evadiu do local. A vítima foi socorrida por populares até a chegada da equipe médica, que a levou ao Hospital Municipal.

De acordo com familiares, o homem já havia sofrido um acidente anterior e apresentava lesões na bacia. Com o novo impacto, exames constataram fratura na região, sendo necessária a transferência para o Hospital Regional de Itaituba. O paciente apresenta dificuldades de movimentação na perna e segue hospitalizado.

O motociclista não foi identificado até o momento. As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar a Polícia na investigação do caso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/12:10:00

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

