VÍDEO: motociclista é atropelada por caminhonete da Polícia Militar em MT

Motociclista é atropelada por caminhonete da Polícia Militar em MT — Foto: Reprodução

Policial prestou socorro à vítima, que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e foi encaminhada para o Hospital Regional.

Uma motociclista, de 44 anos, foi atropelada por uma caminhonete da Polícia Militar, no cruzamento entre a Rua das Maguinólias e Rua das Camélias, no bairro Jardim Padre Paulo, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, nessa terça-feira (16). Uma câmera de segurança registrou o momento.

O policial prestou socorro à vítima, que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e foi encaminhada para o Hospital Regional.

Conforme o boletim de ocorrência, a motociclista estava em um ponto cego devido a uma árvore na esquina, que prejudicou a visibilidade do policial. Ele foi surpreendido pelo impacto da batida e assim que parou, chamou o Corpo de Bombeiros para atender a vítima.

No local, o PM realizou o teste do bafômetro e teve resultado negativo. Na unidade médica, a equipe policial foi informada que a vítima deu entrada no centro cirúrgico, mas não teve atualização do estado de saúde.

Ao g1, o tenente-coronel Itamar Santos informou que ela prestará depoimento assim que receber alta.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceu no local. A moto foi entregue ao irmão da vítima devido à indisponibilidade de guincho.

VEJA VÍDEO:



