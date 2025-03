Vídeo: motociclista registra a própria morte em acidente a 184 km/h

(Foto: Reprodução) – Acidente aconteceu em Beberibe, no Ceará. Câmera que estava no capacete do piloto gravou quando ele perdeu o controle da moto

Um homem de 35 anos morreu após perder o controle da motocicleta que conduzia na CE-040, em Beberibe, na região metropolitana de Fortaleza (CE). O acidente aconteceu no último domingo (9/3), no KM 75 da rodovia, em uma curva onde o motociclista aparentemente se desequilibrou, colidindo contra a mureta de proteção da pista.

A câmera de segurança que estava acoplada ao capacete da vítima registrou o momento exato do acidente, a 184 km/h.

Acidente investigado

De acordo com informações iniciais, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local por equipes de socorro que foram acionadas logo após o ocorrido. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades, que investigam os detalhes do caso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que a Polícia Civil investiga o caso. No vídeo, é possível observar que ele estava a mais de 180 km/h. O limite de velocidade na via é de 80 km/h.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para coletar informações essenciais para o andamento da apuração.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Beberibe e as causas exatas do acidente, incluindo fatores que possam ter contribuído para a perda de controle da motocicleta, ainda estão sendo analisadas.

Fonte: Laura Braga – Google News – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/18:05:43

