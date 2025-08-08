Vídeo: Motorista agride agente de trânsito após multa de R$ 1,70 em Santo André (SP)

Foto: Reprodução | O que começou como uma simples autuação por estacionamento irregular terminou em violência, na manhã da última sexta-feira (1), em Santo André. Uma agente de trânsito flagrou um veículo parado há mais de dez minutos sem o ticket obrigatório. Ao tentar informar o motorista sobre a infração — de valor irrisório, apenas R$ 1,70 —, foi recebida com xingamentos e ameaças.

A tensão escalou rapidamente. O homem perseguiu a funcionária até uma loja e, diante de clientes e funcionários, a atacou fisicamente, atingindo-a nas costelas. O cenário só mudou quando testemunhas intervieram, sendo um deles capaz de conter o agressor pela força.

Vídeo:

Vídeo: Reprodução/SBT

