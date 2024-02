VÍDEO | Motorista bêbado faz “show particular” para PM em abordagem

(Foto: Reprodução)- No vídeo que viralizou nas redes sociais, o homem aparece com um violão e cantando o sucesso da dupla Bruno e Marrone.

Após ser parado por uma blitz de trânsito, um motorista embriagado acabou fazendo um pequeno show particular para um PM durante a abordagem.

O homem foi parado pelos militares na rodovia que liga a cidade Passos a Bom Jesus da Penha, no sul de Minas Gerais, após ser flagrado fazendo “zigue-zague” na pista.

Após ser parado pelos militares, o motorista sacou um violão e iniciou a cantoria. Mesmo com a voz meio embargada, o homem consegue cantar um pedaço da canção de sucesso, ‘dormi na praça’.

“Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela.”

A canção fala de um homem apaixonado, que bebeu muito e até pede para ser preso, mas não quer perder a mulher amada.

Após finalizar sua pequena apresentação, o motorista fez o teste do bafômetro e foi constatada a embriaguez. O sargento, que aparece nas imagens, Juliano Alves dos Reis, disse que nunca viu algo assim antes.

O homem foi preso, levado para a delegacia, pagou fiança e foi liberado.

