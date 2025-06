VÍDEO: Motorista bêbado se exibe em cima do carro horas antes de causar acidente que matou casal em MT

Foto: Reprodução | Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o motorista do carro Chevrolet Prisma dançando com uma garrafa de cerveja, em cima do veículo, horas antes do acidente que vitimou o casal de namorados Albert Teixeira Caetano Júnior, de 20 anos e Dannyele Almeida Ascari, de 18 anos. A batida aconteceu na noite de domingo (15), na MT-240, em Diamantino (a 208 km de Cuiabá). Veja:

O motorista do carro estava bêbado e foi conduzido para a delegacia. No vídeo, o condutor aparece dançando embriagado sobre o veículo. Além da garrafa que ele segura em mãos, há outras diversas sobre a mesa, incluindo uma de cachaça 51. A legenda do vídeo é “Tô nem aí para a sua opinião”.

Segundo o Sargento Warlenson, da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, após o acidente, o homem fugiu do local e foi encontrado próxima à cidade de Alto Paraguai. Ele confirmou que se envolveu no acidente, mas disse que não se lembra do que aconteceu. “Ele disse que tinha saído do local com medo de ser linchado”.

“Ele alega que estava indo buscar um colega do JBS e que no meio do caminho só sentiu uma pancada forte e o carro rodou e que ele não lembra o que aconteceu no fato. Ele só viu o acidente e saiu do local”, relata o sargento.

Foi realizado teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. O motorista acabou detido e encaminhado para a delegacia.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 18h. Quando os policiais chegaram no local, encontraram Albert caído, já morto. Dannyele tinha sido socorrida e encaminhada até o Pronto Atendimento de Diamantino, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, Albert estava conduzindo sua Biz e a namorada estava na garupa. Eles seguiam de Novo Diamantino para Diamantino, quando houve a batida contra o carro, que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, a Biz ficou completamente destruída e o carro estava com danos significativos na parte frontal.

A Polícia Civil investiga o acidente.

