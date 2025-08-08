Vídeo: Motorista escapa ileso após van ser partida ao meio por trem na Polônia

Foto: Reprodução | Veículo ficou preso sobre os trilhos após atravessar passagem de nível; imagens de segurança registraram o impacto impressionante.

Uma van foi completamente destruída após ser atingida por um trem de alta velocidade na Polônia, nesta quarta-feira (6). O acidente, que por pouco não terminou em tragédia, aconteceu em uma passagem de nível e foi registrado por câmeras de segurança da ferrovia.

Assista:

As imagens mostram o momento em que a van atravessa a catraca ainda aberta, mas, ao invés de seguir adiante, o motorista freia e hesita do outro lado. Essa indecisão acaba sendo crucial: o veículo permanece sobre os trilhos por tempo suficiente para ser alcançado pelo trem.

Ao perceber o perigo, o motorista ainda tenta arrancar com o veículo, mas não consegue sair a tempo. A van é atingida em cheio e parte-se ao meio com o impacto da composição, que seguia em alta velocidade.

Apesar da violência da colisão e da destruição total do veículo, a polícia local informou que o motorista conseguiu sair ileso.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/14:12:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...