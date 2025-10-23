VÍDEO – Motorista reage a assalto e atropela ladrões em moto

Novas imagens obtidas pelo g1 mostram o momento em que uma motorista reagiu a um assalto e jogou o carro contra dois criminosos em uma moto, na noite desta terça-feira (21), no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso terminou com os suspeitos presos e feridos.

Segundo a Polícia Civil, a mulher dirigia um Jeep Renegade blindado quando foi abordada por três homens em duas motocicletas na Rua Lopes Quintas. Um dos assaltantes, que estava na garupa, bateu no vidro do veículo com uma arma e anunciou o assalto. A motorista reagiu e jogou o carro contra uma das motos, prensando dois suspeitos entre o automóvel e um canteiro.

Os criminosos foram algemados ainda debaixo do carro e resgatados por bombeiros, que usaram um macaco-hidráulico para retirá-los. Ambos foram levados sob custódia para o Hospital Municipal Miguel Couto, receberam atendimento e, após alta médica, encaminhados à 15ª DP (Gávea).

Os presos foram identificados como Thiago Félix Vieira da Silva, de 25 anos, e Tiago Gabriel de Brito Oliveira, de 18, que já tinha três anotações criminais — por homicídio, porte ilegal de arma e resistência. A polícia informou que os dois são da comunidade da Mangueira e costumam agir em diversos bairros da Zona Sul, com preferência por vítimas mulheres e idosas.

Um terceiro suspeito, que estava em outra moto, conseguiu fugir e está sendo procurado. A motocicleta usada pelos detidos estava com a placa adulterada e foi apreendida. A investigação segue sob responsabilidade da 15ª DP (Gávea).

