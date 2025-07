Vídeo: motorista sequestrada e estuprada foge de agressor em posto de combustível

Foto: Reprodução | Vídeo de câmera de segurança mostra momento em que motorista de aplicativo se desvencilha de agressor e pede ajuda ao frentista.

Uma motorista de aplicativo de 34 anos foi sequestrada e estuprada na madrugada deste sábado (12/7) por um falso passageiro em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a vítima conseguiu fugir do agressor após pedir ajuda para o frentista de um posto de gasolina (veja vídeo abaixo).

Nas imagens, é possível ver a vítima saindo do banco do passageiro e pedindo ajuda ao funcionário. Na sequência, o homem também deixa o carro e foge do local. Ele foi preso horas depois pela polícia.

De acordo com o relato da vítima à policia, ela estava trabalhando e aceitou uma corrida solicitada por uma mulher na região do bairro da Lealdade. Ao chegar no local, um homem entrou no carro como se fosse o passageiro que havia solicitado a viagem.

Em dado momento do percurso, o agressor segurou a vítima pelo pescoço e apontou um objeto para a cintura dela, dizendo que poderia matá-la. Ela foi então levada a uma estrada de terra, onde foi ameaçada por cerca de três horas e violentada sexualmente no banco de trás.

Fuga e prisão

Segundo a polícia, a vítima conseguiu então convencer o agressor a ir para um bar e, no caminho, a parar em um posto de combustível para abastecer o carro.

Na hora de abastecer, a mulher conseguiu descer do veículo e pedir ajuda ao frentista. Neste momento, o homem fugiu. Na sequência, a vítima foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência.

Como o agressor fugiu e não houve flagrante, a delegada plantonista da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Seccional de São José do Rio Preto representou à Justiça pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Plantão Judiciário neste sábado (12/7).

Com apoio das imagens da câmera de segurança e da Polícia Militar, o agressor foi localizado e preso. “Saindo o mandado, horas depois, ele foi irradiado por toda a polícia e o homem foi localizado”, afirmou o delegado seccional de Rio Preto, Everson Contelli.

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso Com informações da Polícia Militar do 46º BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/07:50:14

