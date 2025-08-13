VÍDEO: motorista toma arma de assaltante e atira contra ele em trânsito na zona sul de SP

Foto: Reprodução | Criminoso foi tentar assaltar o motorista, que reagiu e atirou; suspeito não resistiu e morreu no hospital.

Um homem de 35 anos morreu após uma tentativa de assalto a um motorista, de 27 anos, que estava parado no trânsito na avenida Jornalista Roberto Marinho, próximo à rua Jurubatuba, no Brooklin, zona sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira (12).

A ação foi registrada por uma câmera acoplada em um carro que seguia logo atrás do veículo abordado pelo criminoso.

As imagens mostram que o assaltante emparelhou a moto ao lado do motorista e tentou puxar algum pertence da vítima pela janela. Nesse momento, a vítima tomou a arma do assaltante e atirou contra ele.

Mesmo ferido, o indivíduo conseguiu fugir a pé do local. O motorista ainda realizou mais dois disparos, como mostra o vídeo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o suspeito baleado pela vítima ainda deu entrada no Hospital Campo Limpo, mas não sobreviveu aos ferimentos e morreu.

Os pertences dele foram reconhecidos pela vítima. A moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida.

O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pelo 27° DP de Campo Belo.

Veja vídeo:

Fonte: SBT /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/10:06:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...