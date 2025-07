VÍDEO: Mulher agride servidores do CRAS por ter o Bolsa Família bloqueado; Assista o vídeo

Foto: Reprodução | Entidade agride servidores ao saber da suspensão do benefício, causado por falta de atualização cadastral

Na cidade de Atalaia, em Alagoas, uma mulher que tinha seu benefício do Bolsa Família suspenso por motivos de atualização cadastral reagiu de forma agressiva ao ser informada da medida. O episódio aconteceu nesta terça-feira (22) e foi registrado em vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a mulher bastante exaltada, iniciando uma agressão física contra uma funcionária durante o atendimento no órgão responsável. Outros presentes tentam contê-la, mas ela insiste nas agressões.

De acordo com informações da Gazeta Web, a Prefeitura de Atalaia explicou que o bloqueio ocorreu por causa de uma “regra de proteção” e da ausência de atualização no Cadastro Único. Após a orientação técnica, a equipe conseguiu regularizar a situação do benefício, que foi então restabelecido.

No entanto, por resistência às orientações, a mulher passou a agredir verbal e fisicamente os servidores, o que comprometeu a segurança de todos no local. Por isso, a Guarda Municipal foi acionada e conduziu a indivíduo ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), onde medidas legais cabíveis foram adotadas.

