Vídeo: mulher coloca fogo em motocicleta para evitar apreensão em Jacundá (PA)

Foto: Reprodução | A moto estava com o licenciamento vencido desde 2015, sem placa e possuía várias multas registradas pelo Detran. Além disso, a condutora não tinha CNH, e o veículo não estava registrado em seu nome.

Na noite desta segunda-feira (10), uma mulher incendiou a própria motocicleta no centro de Jacundá para impedir a apreensão do veículo, que apresentava diversas irregularidades.

O caso ocorreu no primeiro dia da retomada da fiscalização de trânsito na cidade, suspensa desde meados do ano passado. Por volta das 19h, agentes do Departamento Municipal de Trânsito Urbano de Jacundá (DMTU) abordaram a condutora, que trafegava sem capacete.

Segundo nota do DMTU, uma consulta informatizada revelou que a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2015, sem placa de identificação e possuía múltiplas multas registradas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Além disso, a condutora não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o veículo não estava registrado em seu nome, mas sim em nome de um morador de Canaã dos Carajás.

Ao ser informada sobre a apreensão obrigatória do veículo, a mulher derrubou a motocicleta no asfalto e ateou fogo. As chamas consumiram completamente o veículo, mas foram controladas pelos agentes. O que restou da moto foi recolhido ao pátio do órgão.

A condutora fugiu do local, mas poderá responder pelo crime de incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal. A pena pode variar de três a seis anos de reclusão, além de multa.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2025/16:31:05

