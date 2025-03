Foto: Reprodução | Câmeras de segurança flagraram o momento em que o bandido saiu da mata, perseguiu e agrediu a vítima com chutes na rua

Uma mulher viveu momentos de terror, na madrugada desta quinta-feira (13), ao ser vítima de uma tentativa de assalto, em Parauapebas, sudeste do Pará. O caso ocorreu no bairro Bom Jesus, no Complexo VS-10.

Segundo a vítima, ela estava dormindo quando foi surpreendida pelo suspeito, que arrombou a janela da residência dela e anunciou o assalto. Ela conseguiu correr para o lado de fora, mas o suspeito alcançou a mulher.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher corre do criminoso, mas ele sai da área de mata e alcança vítima, que é agredida com chutes e ameaçada com uma arma de fogo. Veja:

Video: mulher corre de assaltante, é perseguida e espancada no meio da rua em Parauapebas (PA) Leia mais https://t.co/Y38oHt8xyL pic.twitter.com/hui9dlvZkX — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 14, 2025

A mulher procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência, mas o assaltante ainda não foi identificado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/08:45:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...