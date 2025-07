Vídeo: mulher é agredida com tapas e chutes por trio no Taguaparque

A Polícia Militar prendeu duas mulheres envolvidas na confusão. Um terceiro suspeito está foragido.

Policiais militares prenderam duas suspeitas de agredir uma mulher, na entrada do Taguaparque, na tarde deste domingo (29/6).

A PMDF foi acionada após as mulheres e um homem agredirem a vítima e fugirem em um carro.

Testemunhas filmaram o momento da briga. Nas imagens é possível ver que uma das agressoras e a vítima aparecem discutindo.

Veja:

Em seguida, a mulher vestida de azul se afasta do local, oportunidade em que a rival começa a lhe dar tapas.

A mulher tenta se defender dos chutes da agressora, que acaba escorregando no chão. Na sequência, o homem puxa a vítima pelos cabelos e chuta a cabeça dela.

Algumas pessoas que presenciaram a confusão ajudaram a afastar os envolvidos.

Quando chegaram no local, os policiais encontraram a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Testemunhas informaram a placa do veículo em que o trio estava e, com as informações sobre o carro, os policiais militares localizaram a casa dos agressores.

Na residência, a equipe encontrou as duas mulheres, que foram detidas e conduzidas às 8ª DP (Estrutural).

De acordo com a PMDF, a vítima seria ex-namorada de um homem com quem uma das agressoras foi casada. O terceiro suspeito já foi identificado pela Polícia Militar, mas segue foragido.

