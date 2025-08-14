Vídeo: Mulher é brutalmente espancada pelo companheiro na frente das filhas, no Pará

Reprodução Crédito: Redes sociais | Cena foi registrada por uma das filhas do casal; as imagens circulam pela internet.

A Polícia Militar de Tailândia, no nordeste do Pará, recebeu na noite desta terça-feira (12) uma denúncia com vídeos mostrando uma mulher sendo agredida pelo companheiro. O caso ocorreu no dia 3 de agosto, por volta das 22h, no bairro Jardim Liberdade.

Segundo informações da PM, a vítima relatou que não procurou a polícia no dia da agressão e que não pretende registrar queixa contra o agressor, identificado como Justiano da Silva Souza, pai de seus filhos.

As imagens foram registradas pela filha da vítima, de apenas 10 anos, que gravou as agressões no celular e enviou para a irmã mais velha. Posteriormente, o vídeo foi compartilhado em um grupo de família no WhatsApp. A irmã, ao tomar conhecimento do caso, acionou a polícia por meio do canal interativo da corporação.

De acordo com a vítima, o acusado deixou a residência um dia após as agressões e seu paradeiro é desconhecido. Mesmo com o material em vídeo, ela afirmou que não deseja comparecer à delegacia para formalizar a denúncia.

Veja vídeo:

Fonte: Portal Tailândia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/12:34:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...