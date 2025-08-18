VÍDEO: Mulher é presa andando nua pelas ruas após ter confessado matar o pai

(Foto: Reprodução) – Uma mulher de 41 anos foi presa após confessar ter assassinado o pai, que, segundo informações, era vítima de abusos desde a infância.

O caso ocorreu na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, e a suspeita foi encontrada nua na orla na madrugada de sábado (15). Ao ser abordada por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), ela confirmou o homicídio, que aconteceu na residência em que moravam.

Segundo a ocorrência, a vítima foi encontrada com várias perfurações provocadas por faca. A polícia chamou a perícia técnica, que recolheu o objeto utilizado no crime, bem como equipamentos eletrônicos do apartamento, incluindo pen-drives, HDs externos, tablet, notebook e computador.

A mulher afirmou que, desde a infância, era forçada à prostituição pelo pai, o que teria influenciado o crime. Ela também relatou estar sob grande estresse devido aos cuidados de um idoso, e mencionou que os dispositivos apreendidos continham vídeos de conteúdo sexual relacionado à exploração atribuída ao pai.

Ela recebeu atendimento médico e permanece presa na Delegacia de Itanhaém, sob proteção da ordem de prisão preventiva. A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP-SP) ainda não confirmou o destino da acusada.

VEJA VÍDEO:

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/15:12:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...