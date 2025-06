VÍDEO: Mulher em chamas corre e pula em piscina após ter o corpo incendiado pelo companheiro, em MG

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem jogou gasolina na vítima que estava com o filho de 3 anos no colo, na zona rural de Cuparaque, Leste de Minas Gerais. A criança não se feriu. O criminoso fugiu e é procurado pela polícia.

Uma cena chocante de tentativa de feminicídio foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma propriedade rural, na noite deste sábado (14). Uma jovem, de 22 anos, ficou com 40% do corpo queimado depois que o companheiro ateou fogo no corpo dela, em Cuparaque, Leste de Minas (veja o vídeo abaixo).

Os equipamentos gravaram o momento em que um clarão surgiu no quintal da casa, quando o homem colocou fogo na mulher, que segundo o boletim de ocorrência estava com o filho de três anos no colo. Apesar de ser atingido pela gasolina,o mesmo não aconteceu com o fogo e o menino não sofreu queimaduras.

Em seguida, a mulher correu com o corpo em chamas para abrir o portão. O homem tentou impedir a fuga da jovem, mas ela conseguiu escapar e seguiu desesperada em direção ao imóvel vizinho. A criança também apareceu nas imagens correndo atrás dos dois.

Outra câmera registrou quando a mulher chegou correndo e pulou na piscina ainda com o corpo incendiado. Um homem, que ainda não se sabe se é o próprio agressor, ajudou a retirar a jovem ferida das águas.

De acordo com o boletim de ocorrência, depois de conseguir se livrar das chamas e pedir por socorro, a mulher ainda sofreu uma nova tentativa de ataque do companheiro, que depois de não ter sucesso, acabou fugindo do local.

A jovem foi socorrida por uma equipe do SAMU, encaminhada a um posto de saúde e depois levada para Hospital Regional de Governador Valadares com ferimentos em várias partes do corpo.

O ataque e as buscas

A jovem contou aos policiais que o companheiro chegou em casa embriagado, exigindo que ela saísse da residência. Mas quando ainda estava no quintal da casa com o filho de três anos no colo, o homem que trabalha como vaqueiro, jogou gasolina sobre ela e ateou fogo com um isqueiro. Parte do combustível também atingiu a criança, mas o fogo alcançou o menino. A mulher conseguiu se jogar em uma piscina próxima para apagar as chamas e, em seguida, correu para a rua com o filho, pedindo socorro.

A Polícia Militar fez buscas na casa da mãe do suspeito e em áreas próximas, mas ele não foi localizado. Vizinhos relataram que ele estava no local, mas fugiu ao perceber a chegada das viaturas.

O local do crime apresentava marcas de material queimado, possivelmente do galão de combustível utilizado.

As diligências policiais continuaram com o objetivo de localizar o suspeito. O caso foi encaminhado para investigação na Delegacia de Polícia Civil de Conselheiro Pena.

Fonte: g1 MG/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/12:33:34

