VÍDEO: mulher expõe relação e filho com pastor durante culto em Manaus

Manaus – Um culto realizado no último domingo (13) em uma igreja evangélica na capital amazonense terminou em tumulto após uma revelação pública inesperada. Uma mulher interrompeu a celebração para afirmar ter mantido um relacionamento extraconjugal com o pastor da congregação e alegou que o líder religioso seria o pai de seu filho. O escândalo ocorreu no momento da pregação. “Vai- te embora, Satanás e não volte para essa igreja”, gritava a pregadora.

De acordo com testemunhas, a mulher se dirigiu ao altar e fez a revelação diante dos fiéis. O pastor não estava presente, mas a sua esposa e o suposto filho do relacionamento extraconjugal acompanhavam a cerimônia.

A revelação causou grande confusão no templo. Enquanto alguns membros da igreja tentavam conter a mulher, outros a acusavam de estar “possuída” e tentavam defender a imagem do líder religioso. A esposa do pastor, que presenciou a cena, ficou visivelmente abalada, mas optou por não se manifestar sobre a situação.

O episódio gerou intensa repercussão entre os fiéis e a comunidade evangélica local. Novas informações sobre o caso e o posicionamento do pastor e da direção da igreja são aguardados.

Veja vídeo:

Fonte: d24am e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/09:31:52

