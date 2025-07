Vídeo: Mulher leva coronhada no rosto durante assalto em lavanderia no bairro da Pedreira, em Belém

A imagem em destaque mostra o homem tomando o celular da vítima (à esquerda) e quando ela leva a coronhada no rosto (à direita). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A vítima foi agredida no momento que partiu para cima do suspeito no intuito de recuperar o celular.

Uma mulher foi agredida e teve o telefone roubado dentro de uma lavanderia na quarta-feira (23/7), localizada na travessa Barão do Triunfo com a avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Pelas imagens, é possível ver a vítima sentada em uma poltrona, mexendo no celular, quando o suspeito entra no estabelecimento. O homem, que aparece com boné e roupas da cor preta, saca uma arma da cintura e anuncia o crime. “Me dá o celular”, diz ele. Ele tenta tomar o aparelho da mulher, que ainda segura o dispositivo. Nesse momento, o suspeito engatilha a arma.

A filmagem ainda mostra a vítima indo para o suspeito para pegar de volta o telefone, e é quando ele desfere uma coronhada no rosto dela. Após a agressão, o carregador da pistola cai no chão e o homem volta para pegá-lo. “Tá bom, parou, parou”, diz a vítima que leva as mãos ao rosto ensanguentado.

Até agora, o suspeito não foi identificado ou localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que a Seccional da Pedreira analisa imagens de câmera de segurança do local e também imagens feitas por uma das vítimas para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no roubo. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181. O sigilo é garantido.

Ajude as autoridades

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/13:49:28

