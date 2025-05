VÍDEO: Mulher que atropelou oito pessoas e matou jovem em Balsas é colocada em liberdade provisória

Maria do Perpétuo Socorro Cardoso Weiler atropelou oito pessoas na tarde do último domingo (18), em Balsas, no sul do Maranhão — Foto: Reprodução

Maria do Perpétuo Socorro Cardoso Weiler foi colocada em liberdade provisória pela Justiça do Maranhão, após passar por audiência de custódia nesta terça-feira (20).

No atropelamento, Maria Eduarda Silva, de 18 anos, foi atingida e morreu após dar entrada no hospital. A vítima estava com o filho, um bebê de apenas três meses, que sofreu fraturas nas duas pernas e segue internado no Hospital Regional de Balsas. Segundo o hospital, o estado de saúde dele é estável. Outras seis pessoas ficaram feridas, cinco delas já receberam alta médica.

Durante a audiência de custódia, realizada na 3ª Vara Criminal de Balsas, a defesa de Maria Weiler alegou que ela não possui antecedentes criminais, que permaneceu no local do acidente prestando socorro às vítimas e que a condutora se dispôs a prestar esclarecimentos durante as investigações.

Ao final da audiência, a juíza plantonista Nuza Maria Oliveira Lima decidiu conceder liberdade provisória para Maria, que ficou proibida de deixar a cidade de Balsas teve o direito de dirigir suspenso.

Já a defesa das vítimas afirmou que vai recorrer da decisão judicial.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Maranhão, a qual afirmou que o inquérito deve ser concluído em até 10 dias. A Polícia Civil ainda avalia se a motorista será indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ou por homicídio doloso, quando a pessoa assume o risco de causar a morte.

O caso

O acidente aconteceu na tarde do último domingo (18), na avenida Francisco Lima, no bairro São Luís, enquanto o grupo caminhava pela via.

No momento do acidente, o grupo caminhava pela avenida, de costas para o sentido da via, quando foi surpreendido pelo veículo em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Veja acima.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três ambulâncias foram mobilizadas para atender as vítimas. Maria Eduarda Silva, de 18 anos, morreu após dar entrada no hospital. A jovem foi enterrada na manhã desta terça-feira (20), no Cemitério dos Anjos, no bairro Crise, em Balsas.

Outras sete pessoas ficaram feridas no atropelamento e foram levadas para o hospital, incluindo duas crianças e um bebê de três meses, filho de Maria Eduarda.

Cinco vítimas já receberam alta hospitalar e duas seguem internadas, são elas: o bebê de Maria Eduarda, de três meses de idade, que sofreu fraturas nas duas pernas; e Maria Aparecida Silva Oliveira, de 17 anos, irmã de Maria Eduarda, que está no Hospital Municipal de Balsas, com fratura no fêmur.

