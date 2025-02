VÍDEO: multidão invade carro da polícia e lincha suspeito de assassinar criança de 2 anos em Tabira(PE); homem morre no hospital

Foto: Reprodução | Casal foi preso suspeito da morte do menino. A mulher foi levada à delegacia de Polícia Civil do município, mas o companheiro dela foi linchado. Levado a um hospital no Sertão de Pernambuco, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O casal suspeito de matar Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, em Tabira, Sertão de Pernambuco, foi preso no início da noite desta terça-feira (18) em uma ação das polícias Civil e Militar. Giselda da Silva Andrade e Antônio Lopes, que eram responsáveis por cuidar da vítima, foram presos na zona rural de Carnaíba. Na chegada à delegacia, populares lincharam o suspeito, que foi levado ao hospital e morreu.

Em imagens divulgadas nas redes sociais (vídeo acima) é possível ver uma multidão de pessoas pelas ruas. Um grande grupo de moradores retirou Antônio Lopes da equipe policial e passou a linchar o suspeito, um pouco antes de chegarem à delegacia. O homem foi socorrido, mas morreu na unidade hospitalar.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação. A conduta dos policiais também será apurada. “Ressaltamos que as diligências seguem para a total elucidação do crime contra o menor de idade”, disse a polícia em nota. Giselda da Silva Andrade foi levada à delegacia onde deve ser ouvida.

Quem são os pais da criança?

A delegada Joedna Soares, responsável pelo caso da morte do menino, disse ao g1 nesta terça-feira (18) que a mãe da criança não tem envolvimento no crime. A polícia não passou informações em relação ao pai da criança nem esclareceu por que era o casal que estava cuidando dela.

“O corpo foi periciado e estamos aguardando o laudo. A mãe estava em outro estado. Não tem envolvimento no crime”, afirmou a delegada.

Entenda o caso

O menino Arthur Ramos Nascimento foi assassinado em Tabira, Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado no último domingo (16). A polícia disse que Arthur morava no bairro João Cordeiro.

Arthur chegou a ser levado para um hospitalar da cidade, com lesões por diversas partes do corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. A polícia disse um inquérito policial foi aberto para apurar, identificar, localizar e prender os suspeitos de terem praticado o crime. O caso foi registrado como homicídio por violência doméstica/familiar.

