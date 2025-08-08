Vídeo: Multidão recebe Dr. Daniel no aeroporto de Belém (PA)

Belém (PA) – Ao retornar de Brasília, o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos (PSB), foi recebido por uma multidão no aeroporto Val-de-Cans, depois de ter sido reconduzido ao cargo de prefeito por uma decisão do STJ.

Dr. Daniel e sua esposa, deputada Alessandra Haber (MDB) desembarcaram em voo da Latam proveniente da capital federal às 11h10 desta sexta-feira, 8.

Antes de chegar ao pátio do aeroporto, Dr. Daniel foi parado por diversos passageiros do voo Latam para fazer fotos.

Ao deixarem o salão de desembarque, o prefeito e sua mulher foram recepcionados por milhares de apoiadores, que chegaram ao aeroporto provenientes de diversos lugares da região metropolitana de Belém.

Manifestantes vestidos com camiseta “Fora Ditadura Barbalho”, “Somos todos Dr. Daniel” e estampando outras frases, demonstravam a força que levavam ao líder político, solidarizando-se politicamente com o chefe do executivo que foi reeleito à prefeitura de Ananindeua nas eleições de 2024 com mais de 80% dos votos do município.

No aeroporto, os apoiadores do prefeito registraram também cânticos do tipo “Ô, Ô, Ô, Ô, o Daniel voltou….”

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/13:53:57

