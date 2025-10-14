Vídeo: Noivo flagra noiva com padre na casa paroquial no MT; e vídeo viraliza

Foto: Reprodução | Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um padre é flagrado em uma situação comprometedora com uma mulher comprometida, dentro da casa paroquial, em Nova Maringá, no Mato Grosso.

Nas imagens, o padre aparece sem camisa, vestindo apenas um short, quando o noivo e o sogro da mulher exigem que ele abra a porta do quarto. É possível ouvir uma mulher gritando “é o nosso padre”, enquanto o sogro insiste diversas vezes para que o religioso abra a porta.

Diante da resistência, o sogro arromba a porta do quarto e, em seguida, a do banheiro. Lá, ele encontra a nora escondida debaixo de um armário, vestindo um baby doll. Após ser flagrada, a mulher chora e pede ao noivo que eles deixem o local.

O vídeo ganhou grande repercussão nas redes sociais e vem dividindo opiniões. Até o momento, a Diocese responsável pela paróquia não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Vídeo:

