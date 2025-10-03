VÍDEO – O pum devastador de vereador na Câmara: risadas e sessão suspensa

Foto: Reprodução | Entre o odor fétido e risadas, a sessão da Câmara de Vereadores acabou suspensa.

Uma sessão da Câmara Municipal de Orocó, no Sertão de Pernambuco, precisou ser interrompida por um motivo inusitado. Durante um debate na Casa de Leis, um dos vereadores acabou soltando um pum devastador, o que gerou risadas e constrangimento entre os presentes.

O episódio causou alvoroço no plenário após o mau cheiro se espalhar pelo ambiente. O vereador responsável saiu às pressas para o banheiro, deixando para trás um plenário tomado pelo riso e pelo desconforto.

Diante da situação, os parlamentares não conseguiram conter o riso, e a reunião foi suspensa momentaneamente em meio à descontração.

Apesar do constrangimento inicial, o incidente trouxe leveza ao encontro político e arrancou gargalhadas de todos os participantes.



VEJA VÍDEO:

