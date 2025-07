VÍDEO: onça-pintada resgatada de cativeiro ilegal no Pará é trazida para o zoobotânico de Rio Preto

Onça-pintada que foi transferida para o zoobotânico de Rio Preto (SP) — Foto: Bioparque Vale/Divulgação

Conforme o zoobotânico de São José do Rio Preto (SP), o animal percorreu mais de 3 mil quilômetros por meio de transporte aéreo e rodoviário.

Uma onça-pintada (Panthera onca) macho de dois anos, resgatada de um cativeiro ilegal no estado do Pará, em 2023, foi trazida na quinta-feira (3) para o zoobotânico de São José do Rio Preto (SP). O animal foi apreendido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

O transporte do felino foi autorizado pelo Ibama e faz parte do Programa de Conservação e Manejo Ex Situ de Espécies Ameaçadas. A viagem foi feita de avião em voo comercial, por meio do programa “Avião Solidário”, além de contar com a participação de diversas instituições ambientais.

Inicialmente o animal seguiu de Parauapebas até Marabá (PA) em uma viagem rodoviária. Depois foi de Marabá até Guarulhos (SP) de avião e, quando chegou em Guarulhos, a onça foi transportada por uma equipe do zoobotânico até Rio Preto, por meio de transporte rodoviário, totalizando mais de 3 mil km percorridos.

Adaptação

No zoobotânico de Rio Preto, a onça-pintada vai passar por um período de isolamento e observação antes de ser liberada para visitação.

O recinto que vai abrigar o felino é novo e nunca foi habitado. Ele possui um solário, maternidade e um lago artificial. O irmão dessa onça também foi resgatado no Pará, mas encaminhado para o Zoológico Municipal de Guaíra (PR).

Onças-pintadas em Rio Preto

Onças-pintadas já fizeram parte do plantel do zoobotânico de Rio Preto. Uma delas foi a Diana, que chegou em 2002 com 9 anos e viveu até os 25 anos, morrendo de causas naturais em 2018.

Outra onça foi o Vinícius, que veio do zoológico de Ilha Solteira (SP)

