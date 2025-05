VÍDEO – operação da Marinha apreende mais de 2 mil metros cúbicos de madeira no Pará

Foto: Reprodução | Uma ação de patrulha naval da Marinha do Brasil, com participação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Oeiras do Pará, resultou na captura de um barco empurrador e de duas balsas que transportavam cerca de dois mil metros cúbicos de madeira na última sexta-feira (23). As imagens foram divulgadas neste domingo (25).

A abordagem foi realizada pelo Navio-Patrulha “Pampeiro”, no Rio Pará, nas proximidades do município de Curralinho, no Marajó.

Os responsáveis pela carga apresentaram notas e guias florestais incompletas, em desacordo com a legislação ambiental vigente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Oeiras do Pará estima a aplicação de R$ 600 mil em multas.

O carregamento era composto por toras das espécies jarana, tauari, louro-preto, louro-amarelo, andiroba e sucupira. As embarcações foram carregadas no município de Prainha e tinham como destino o município de Moju.

Além das irregularidades referentes à legislação ambiental, as embarcações não dispunham de condutor habilitado e também apresentavam excesso de carga e discrepâncias quanto a itens de segurança da navegação.

O empurrador e as balsas apresadas foram escoltados pelo NPa “Pampeiro” até um porto nas proximidades de Curralinho, onde ficarão sob a guarda do órgão ambiental de Oeiras do Pará até que as investigações e trâmites administrativos do caso estejam concluídos.

Fonte: Portal Ver-O-Fato/ Jornal Folha do Progresso

