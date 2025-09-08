VÍDEO – Operação Shamar soma 484 prisões em 35 dias por violência domestica no MT

Foto: Reprodução | A Operação Shamar, que envolveu 1.081 policiais civis, teve como foco o enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio.

A Polícia Civil de Mato Grosso (PJC-MT) prendeu 484 homens e conduziu 260 suspeitos às delegacias durante a Operação Shamar, realizada entre 1º de agosto e 4 de setembro de 2025. A operação, que durou 35 dias, envolveu 1.081 policiais civis e teve como foco o enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio, com ações realizadas em Cuiabá, na região metropolitana e no interior do estado.

Durante os 35 dias de operação, foram registradas 366 prisões em flagrante, 90 prisões preventivas, 23 prisões civis por pensão alimentícia, 5 prisões temporárias e 19 menores apreendidos. Além disso, a ação contou com mais de 1,1 mil diligências policiais, 2 mil vítimas atendidas e a checagem de mais de 250 denúncias de violência doméstica.

As forças policiais cumpriram mandados judiciais, realizaram visitas domiciliares, verificaram denúncias de agressões, efetuaram prisões de agressores e encaminharam vítimas para serviços de assistência social e saúde. A operação também teve foco na prevenção e na retirada de armas de fogo, com a apreensão de 60 armas e 295 munições durante o período da ação.

No mesmo período as unidades da Polícia Civil em todo estado registraram 1.695 mil boletins de ocorrências de crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, instauraram 1,4 mil inquéritos, requisitaram 1.352 mil medidas protetivas, concluíram 831 inquéritos com autoria identificada, e retiraram de circulação 60 armas de fogo e 295 munições.

A Operação Shamar (palavra hebraica que significa cuidar, aguardar, proteger, vigiar) é promovida anualmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, sendo executada nos 26 estados e no Distrito Federal. As ações ocorrem no mês de agosto em alusão à campanha “Agosto Lilás”, de enfrentamento à violência doméstica e familiar.

