Vídeo: Paciente chega com cenoura no reto e se descontrola durante atendimento médico no Pará

Foto: Reprodução | Um caso inusitado mobilizou a equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dom Eliseu, sudeste do Pará, após a chegada de um paciente com um objeto estranho introduzido no corpo. O homem, visivelmente desconfortável, relatou que havia uma cenoura presa em sua região genital.

Ao saber que precisaria passar por exames, ele se exaltou e gritou: “Retire essa porra da minha bunda!”, chamando atenção de quem estava no local.

O caso viralizou após a divulgação de um vídeo mostrando a confusão na recepção. Apesar do episódio constrangedor, os profissionais da unidade agiram com cautela e conseguiram realizar a remoção do objeto sem complicações.

Segundo os profissionais da UPA, o caso foi tratado com seriedade e discrição, com foco na preservação da saúde e da dignidade do paciente. O objeto foi removido com sucesso, e o homem permaneceu em observação após o procedimento.

A equipe médica reforçou os riscos do uso de objetos inapropriados e destacou a importância de procurar ajuda profissional em situações delicadas. A UPA segue preparada para atender qualquer emergência, inclusive as mais incomuns.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/09:44:05

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

