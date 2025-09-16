VÍDEO: Pai encontra filho enterrado em cova rasa e faz desabafo comovente

(Foto: Reprodução) – A cidade de Ibirataia, no sul da Bahia, amanheceu em choque neste sábado (13).

O jovem Antônio Passos Santos Neto, conhecido como Tony, foi encontrado morto em uma cova rasa na localidade de Ponto Chico 3, após desaparecer na noite da última sexta-feira (12).

A cena mais marcante foi registrada em vídeo que circula nas redes sociais. O pai da vítima, visivelmente abalado, fez um desabafo desesperado diante do corpo do filho:

“Ninguém cria filho para morrer desta forma aqui… Era um boca aberta, não fazia mal a ninguém, não precisava fazer isso… Por que, Jesus?”, lamentou.

Familiares, amigos e vizinhos ficaram revoltados com a brutalidade do crime, que gerou forte comoção na comunidade.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Técnica, responsável pela remoção do corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do homicídio.

A morte de Tony acendeu ainda mais o sentimento de insegurança entre os moradores da região.

Fonte: Portal Guarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/16:18:18

