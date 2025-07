Vídeo: Pai espanca filho autista após adolescente se recusar a lavar a louça, em Arapongas (PR)

Suspeito era professor em um colégio de Arapongas. (Foto: Reprodução/RICtv)

Investigação apontou que o homem já havia agredido a esposa e o filho em outras oportunidades.

Um pai foi filmado agredindo o filho autista, de 14 anos, após o adolescente se recusar a lavar a louça. O vídeo (veja abaixo) mostra que a violência dura por diversos minutos, inclusive com a vítima caída no chão. O caso foi registrado em Arapongas, no Norte do Paraná, em fevereiro de 2024.

Segundo investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o pai ainda ameaçou a mãe do filho autista de morte, caso ele contasse sobre as agressões.

O vídeo foi filmado pelo primo da vítima, que só em maio deste ano contou a mãe do adolescente autista sobre as agressões. A mulher procurou uma Delegacia da Mulher para denunciar o marido.

Após a investigação, a Polícia Civil concluiu o inquérito em julho deste ano. O pai que agrediu o filho autista foi indiciado pelo crime de maus-tratos majorado, mas o Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou o suspeito pelo delito de tortura, com pena de até oito anos de detenção.

Pai já teria agredido o filho autista com pedaço de madeira

Durante o procedimento de escuta especializada, o adolescente autista relatou que já havia sido agredido outras vezes pelo pai, sendo que em uma delas, o suspeito utilizou um pedaço de madeira.

Desde as agressões o adolescente é acompanhado por um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Arapongas.

Já a mãe do adolescente relatou à Polícia Civil que sofreu diversas agressões do ex-marido, tendo registrado boletins de ocorrência contra o suspeito. Por segurança, a família conta com um botão do pânico e uma medida protetiva contra o homem, que era professor de uma escola em Arapongas.

Homem foi denunciado pelo Ministério Público e pode pegar 8 anos de prisão.

