Vídeo | Pai se passou por filha de 12 anos e espancou estuprador

Foto: Reprodução | Pai se passou por filha de 12 anos e espancou estuprador em MS.

Para ter relações com a vítima, o estuprador dizia que os pais seriam mortos. O aliciador foi espancado e sofreu diversas fraturas

Pai de uma menina de 12 anos é que espancou um suspeito de estuprar a garota, no Santa Luzia, em Campo Grande. Ele chegou até o criminoso, na manhã desta quarta-feira (12), ao se passar pela filha na rede social. O aliciador foi espancado e sofreu diversas fraturas.

O homem de 40 anos descobriu que o agressor abordava a menor na escola e criou um vínculo com ela. Ao ter pedido de sexo negado, ele disse que ela teria os pais mortos. O estupro ocorreu dentro da casa da vítima, ainda em dezembro de 2024.

”Estava tentando marcar encontro com ele desde ontem”, detalhou o pai, ainda emocionado. O morador acrescentou que marcou com o suspeito na praça do bairro, nas proximidades de uma creche. Ainda segundo o relato, o abusador correu, mas ao ver que seria alcançado, sacou um simulacro de revolver e apontou para o pai.

O homem destacou que, mesmo sem saber que era simulacro, conseguiu tomar o armamento do suspeito e o espancou.

”Quebrei costela, quebrei os braços dele”, desabafou novamente o pai revoltado. Ele chegou a dizer que, se não fosse segurado, iria tirar a vida do estuprador. A família esteve na Delegacia de Atendimento à Mulher fazendo a denúncia dos abusos.

O morador lamentou que, diante de tantos crimes do suspeito, ser ele que vai responder por lesão corporal dolosa.

