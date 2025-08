Vídeo: Pai se revolta com atividade escolar de matemática com tema de ISTs para crianças de 10 anos em Alta Floresta

Foto: Reprodução | Conteúdo da atividade, que questionava sobre o uso de preservativos, foi denunciado como “inapropriado” e com “viés ideológico” e gerou repercussão nas redes sociais.

Uma questão de matemática aplicada para alunos da 5ª série da escola municipal Jardim das Flores, em Alta Floresta, causou indignação ao pai de uma aluna de 10 anos que frequenta a unidade.

Conforme Rodolfo Pedon, houve o uso de conteúdo não adequado para o ano de ensino em questão e além disso, com conotação sexual.

Rodolfo publicou a situação constrangedora em suas redes sociais, no vídeo ele pontua que ao ver o caderno da filha que estuda na quinta série, encontrou uma questão de matemática, em que foi feito o seguinte questionamento “se uma pessoa usa preservativos em 80% das relações sexuais e tem 10 relações sexuais por mês, quantas vezes ela usou preservativo? Observe o gráfico.”, diz a questão.

“Eu estou aqui atônito como que a pessoa tem capacidade de estar falando sobre quantidade de relações sexuais, de uso de preservativo ou não de preservativo para uma criança de 10 anos”, desabafa o pai. A prefeitura de Alta Floresta emitiu nota sobre o caso (ao final da matéria).

Rodolfo ainda questiona o planejamento da escola, por permitir que tal conteúdo seja aplicado para crianças de 10 anos, com isso, trazendo um tema precoce para as crianças.

“Acredito que deve ser aplicado a eles em uma fase mais adulta, onde eles tenham compreensão daquilo que é. Agora a gente se vê obrigado a tornar esse conteúdo precoce na vida da minha filha, porque um professor decidiu fazer”, relata.

No vídeo, Rodolfo faz um alerta aos demais pais da unidade para que fiquem atentos ao conteúdo ao qual os seus filhos são expostos.

“Você que tem o seu filho aqui no Jardim das Flores e ele estuda no quinto ano, na quinta série, possivelmente no caderno da sua filha ou do seu filho também vai estar a mesma coisa”, disse.

Rodolfo pontuou ao Notícia Exata que já protocolou denúncia no Ministério Público Estadual, Ouvidoria do Município e também vai procurar a secretaria de educação do município para protocolar denúncia.

“Estou abrindo denúncia no Ministério Público contra o professor, contra o diretor e contra a escola e quantos mais afins estiverem inseridos nessa papagaiada. E fica aqui a minha revolta como pai”, finaliza.

Rodolfo disse ainda que procurou vereadores que tem contato para expor a situação preocupante no ensino municipal.

Veja Vídeo:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Educação, vem a público esclarecer que o episódio ocorrido na Escola Jardim das Flores, no qual um professor apresentou conteúdo inadequado em sala de aula, trata-se de um caso isolado, que não reflete a conduta da Rede Pública Municipal de Ensino nem o compromisso da atual gestão com uma educação ética, responsável e alinhada aos valores da comunidade.

O profissional envolvido reconheceu a inadequação de sua conduta, e a equipe gestora da unidade escolar, juntamente com a Secretaria de Educação, tem tratado a situação com a seriedade que o caso requer.

Destacamos que o conteúdo apresentado não integra o material didático oficial utilizado pelo município, tampouco há qualquer orientação pedagógica institucional que respalde esse tipo de abordagem em sala de aula.

Diante dos fatos, a Secretaria de Educação já acionou a assessoria pedagógica, que atuará na orientação de toda a rede municipal, reforçando os princípios que devem nortear a prática docente e prevenindo situações semelhantes.

Além disso, será instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração rigorosa da conduta do profissional, conforme previsto na legislação vigente.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com uma educação pública de qualidade, baseada no respeito, na responsabilidade e na construção de um ambiente escolar seguro e alinhado às diretrizes pedagógicas e aos valores da nossa comunidade.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/06:00:56

