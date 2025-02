Vídeo: Paraense homenageia Globeleza e encanta web

Pamela Carolini encarnou a Globeleza. | Reprodução / Instagram

Pamela Caroline foi elogiada por Valeria Valenssa, conhecida por ter sido a primeira Globeleza.

Para quem pensou que não existia mais Globeleza, está enganado, já que uma paraense está bem disposta a conquistar o título, mesmo que seja fora das telas da TV Globo.

Pamela Carolini, reviveu a musa do carnaval da Globo no Instagram e encantou internautas pela semelhança com a Globeleza “original”, Valeria Valenssa, que também elogiou a paraense.

A modelo gravou um vídeo sambando nua, com o corpo apenas pintado por tintas e purpurinas e chamou atenção da própria Valeria, que compartilhou a homenagem em suas redes sociais. “Que linda. A nossa Globeleza do Pará é nota 10!”, escreveu.

Pamela será uma das musas da Grande Rio, escola de samba do Rio de Janeiro que este ano homenageia o Pará na Sapucaí com o enredo “Pororocas Parawaras – As Águas dos meus Encantos nas Contas dos Curimbós”

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/16:40:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Curtir isso: Curtir Carregando...