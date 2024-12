Carlos Vera Cruz publicou um vídeo se defendendo das acusações feitas pelo motorista de aplicativo. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

No caso, ocorrido na última quarta-feira, 4, o passageiro finge estar sendo agredido pelo motorista, após ficar chateado pelo fato de o motorista não mudar o percurso sem que o solicitante incluísse a parada.

Carlos Vera Cruz, o passageiro que se envolveu em uma confusão com motorista de aplicativo durante corrida, no início da manhã da última quarta-feira, 4, em Belém, capital paraense, publicou um vídeo se defendendo das acusações feitas pelo motorista de aplicativo, dizendo ter sofrido agressão, em decorrência de atitudes racistas.

VEJA VÍDEO:

VÍDEO: Passageiro se defende e fala sobre ‘agressão sofrida’ por motorista, em Belém; veja comentários dos internautas

Leia mais: https://t.co/K4A6mXePTf pic.twitter.com/eYoA1dvyL6 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 5, 2024

Um vídeo gravado por meio de uma câmera secreta, viralizou. Nele, o passageiro finge estar sendo agredido pelo motorista, após ficar chateado pelo fato de o motorista não mudar o percurso sem que o solicitante incluísse a parada.

A maioria dos internautas não aprova a atitude do passageiro, em comentários que envolvem pessoas de diversas áreas, inclusive jurídicas.

Passageiro é flagrado gravando vídeo em que finge ser agredido por motorista, em Belém | PA Leia mais: https://t.co/jJUxDClhgM pic.twitter.com/YciMFLI4UZ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 5, 2024

Fonte: PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2024/18:34:20

