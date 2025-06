VÍDEO: Pastor de SC morre durante pregação transmitida ao vivo na internet

Pastor de SC morre durante pregação transmitida ao vivo na internet. – Foto: Redes sociais/Reprodução

Fiéis que presenciaram o momento tentaram socorrer o homem, mas ele não resistiu.

Um pastor de Turvo, Santa Catarina, morreu após passar mal enquanto pregava em um culto transmitido ao vivo na noite de sábado (31), em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Fiéis que presenciaram o momento tentaram socorrer o homem, mas ele não resistiu. As informações são do repórter William Fritzke.

Sérgio Carvinho, de 47 anos, era convidado na Igreja Pentecostal Deus é Amor quando começou a relatar um testemunho sobre o pai.

No meio da fala, se ajoelhou atrás do púlpito, ainda segurando o microfone, e parou de falar. Fiéis que estavam no local correram para ajudar, e a live foi imediatamente encerrada.

Entre os presentes estavam uma enfermeira e uma estudante de técnico de enfermagem, que iniciaram os primeiros socorros até a chegada do Samu.

Mesmo com as tentativas de reanimação, o pastor morreu no local. A suspeita é de infarto ou parada cardíaca, mas a causa oficial ainda não foi confirmada.

Pastor morreu durante pregação

Quem era o pastor

Sérgio era conhecido na comunidade evangélica pela humildade e forma simples de pregar. Igrejas em Criciúma, Bombinhas e Florianópolis divulgaram notas de pesar.

O velório ocorre nesta segunda-feira (2), na Capela Mortuária de Turvo, com sepultamento no Cemitério Rodeio da Areia.

“Hoje nos despedimos de um servo que não apenas pregava a Palavra, mas também louvava ao Senhor com todo o seu coração. O Pastor Sérgio Carvinho foi um instrumento de Deus nesta terra, levando consolo, esperança e amor através da Palavra e do louvor”, escreveu a Igreja Pentecostal Deus É Amor, de Bombinhas.

“A saudade fica, mas temos a certeza de que ele descansa nos braços do Pai, adorando aquele a quem serviu fielmente”, acrescentou a igreja em comunicado.

Fonte: SCC10 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2025/15:01:19

