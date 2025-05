VÍDEO: peão de 20 anos é arrastado por touro em rodeio no interior de SP

Peão é arrastado por touro em rodeio no interior de SP — Foto: Reprodução

Homem ficou inconsciente e foi levado para hospital em Hortolândia. Segundo testemunhas, fivela da bota enroscou no equipamento de montaria.

Um peão de 20 anos ficou ferido após ser arrastado por um touro na arena da Festa do Peão de Hortolândia (SP), na noite desta sexta-feira (17). Um vídeo gravado da arquibancada registrou a situação.

As imagens mostram que o pé do peão ficou enroscado no equipamento de montaria amarrado ao animal.

Segundo uma testemunha, a fivela da botina da vítima ficou presa no touro, que continuou a saltar pela arena.

O homem foi arrastado pela arena, e o touro chegou a pisar nele. Após o acidente, o jovem foi socorrido inconsciente.

Internado

De acordo com a Prefeitura de Hortolândia, o peão foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal Mário Covas.

A organização da festa informou que o peão chegou a ser entubado, mas estava estável e sem risco de morte até a publicação desta reportagem. Ele não sofreu fratura.

Além disso, completou que oferece “todo suporte necessário”.

