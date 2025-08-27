Vídeo: Peão fica desacordado após ser atingido por touro em Barretos

Foto: Reprodução | Alex Ornelas, de Cedral (SP), chegou a ser pisoteado na noite desta segunda-feira (25). Ele foi socorrido e passa bem.

O peão Alex Ornelas, de Cedral (SP), ficou desacordado e precisou ser socorrido na arena da Festa do Peão de Barretos, na noite desta segunda-feira (25), após ser atingido pelo touro Capitão. Já no chão da arena, o competidor também chegou a ser pisoteado pelo animal. Apesar do susto, ele está consciente e passa bem, segundo a assessoria do evento.

O acidente ocorreu logo no ínicio das montarias em touro da Liga Nacional de Rodeio (LNR). A montaria de Alex era apenas a segunda da noite.

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, ele teve a nuca atingida pelo chifre do animal. Ao derrubar o desafiante, que caiu aparentemente já desacordado, o touro pisoteou o atleta no quadril.

Uma equipe de paramédicos foi rapidamente acionada para socorrer o peão, que precisou sair da arena deitado em uma maca. Ele foi retirado do local sob aplausos do público e levado à Santa Casa de Barretos, onde fará exames nas próximas horas, de acordo com o evento.

Vídeo:

