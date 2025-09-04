Vídeo: Peão tenta apagar incêndio em fazenda, é cercado por chamas e morre; no MT

Foto: Reprodução | Caso ocorreu na tarde de quarta-feira (03), no município de General Carneiro.

Um jovem de 24 anos, identificado como Irlan Lima Costa, morreu na tarde de quarta-feira (03), após ter o corpo queimado em um incêndio em uma fazenda no município de General Carneiro (a 452 km de Cuiabá).

A vítima, que trabalhava no local, estava ajudando no combate às chamas que avançavam pela lavoura, quando foi atingido pelo fogo.

Segundo informações da Polícia Civil, por volta das 15h20 o gerente da fazenda acionou a polícia para relatar o ocorrido.

O gerente contou que estava combatendo um incêndio que se alastrava pela lavoura com ajuda dos demais colaboradores da fazenda. Irlan, que estava operando um trator, foi cercado pelo fogo e acabou se queimando.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de General Carneiro, mas morreu pouco depois.

Irlan era natural do Estado da Bahia e não tinha parentes na região.

