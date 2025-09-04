Vídeo: Peão tenta apagar incêndio em fazenda, é cercado por chamas e morre; no MT
Foto: Reprodução | Caso ocorreu na tarde de quarta-feira (03), no município de General Carneiro.
Um jovem de 24 anos, identificado como Irlan Lima Costa, morreu na tarde de quarta-feira (03), após ter o corpo queimado em um incêndio em uma fazenda no município de General Carneiro (a 452 km de Cuiabá).
A vítima, que trabalhava no local, estava ajudando no combate às chamas que avançavam pela lavoura, quando foi atingido pelo fogo.
Fonte: Repórter MT /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/16:58:46
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com