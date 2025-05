VÍDEO: Pedreiro é preso após espancar cachorro com pá, em Capitão Poço (PA)

(Foto:Reprodução) – O golpe na cabeça do animal foi tão violento que a pá ficou quebrada sobre o concreto

A Polícia Militar da 10ª CIPM atendeu a uma denúncia grave de maus-tratos a um cachorro, na vila São Pedro, zona rural de Capitão Poço, na região nordeste do Pará. A guarnição encontrou uma cena revoltante. De acordo com relatos, o agressor identificado como Jovam Vieira de Queiroz, conhecido como “Pressa”, espancou brutalmente o animal com uma pá na região da cabeça.

O motivo foi que o cachorro teria urinado sobre o concreto que ele estava preparando. Os vizinhos ficaram indignados com a crueldade e levaram o cachorro até a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.

No local da agressão, os policiais encontraram uma pá quebrada, devido a força no ato, e marcas de sangue no chão. O acusado foi localizado embriagado e portando uma faca, ainda na terça-feira, 27, data da agressão covarde ao animal..

A ação da comunidade, unida à pronta resposta da PM, demonstra a importância da denúncia e do combate aos maus-tratos contra os animais. O caso agora está sob responsabilidade da polícia judiciária e o animal se recupera surpreendentemente bem.

VEJA AO VÍDEO:

Fonte: ver-o-fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/07:16:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...